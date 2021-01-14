إندونيسيا تستأنف البحث عن الضحايا والصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

قال مسؤولون إن الغواصين الإندونيسيين استأنفوا اليوم الخميس البحث عن رفات 62 من الضحايا وعن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة "سريويجايا إير" التي تحطمت السبت الماضي في بحر جاوة.

إقرأ المزيد

وقد جرى تعليق البحث مؤقتا أمس الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثار أمواجا عاتية في موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-500" وكانت في طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك عندما وقع الحادث.

وكان الغواصون قد انتشلوا مسجل بيانات الرحلة من قاع البحر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وما زالت الجهود جارية اليوم لانتشال مسجل أصوات قمرة القيادة.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، السبت الماضي، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.

وكانت الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

المصدر: رويترز