بيلوسي توقع على لائحة مساءلة ترامب "بقلب مفطور"

وقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، على لائحة مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة إنها تفعل ذلك وهي تشعر بحزن "وقلبها مفطور".

وقالت خلال توقيعها على اللائحة: "اليوم، أظهر مجلس النواب أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. إن دونالد ترامب يشكل خطرا واضحا وقائما على بلدنا ونحن مرة أخرى نحترم قسمنا في المنصب لحماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

وأضافت: "الآن، مع كل الحزن وبقلبي المفطور لما يعنيه هذا لبلدنا، سأوقع لائحة مساءلة رئيس حرض على التمرد".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

المصدر: RT