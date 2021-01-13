إدارة الجمارك الأمريكية توقف استيراد القطن والطماطم من مقاطعة شينجيانغ

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف واردات القطن والطماطم من مقاطعة شينجيانغ الصينية والتي تم فيها احتجاز عشرات الآلاف من مسلمي الأويغور.

وقال مسؤولو الإدارة إن وقف استيراد هذه البضائع هو للاشتباه بإنتاجها من خلال العمالة القسرية.

وأوضح كين كوتشينيللي، القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي، أن "الهدف النهائي من وراء هذا القرار هو أن تتخلى الصين عن هذه الممارسات المروعة".

ودان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتقال الإيغور، ووصفت حملته الرئاسية أوضاع هذه الأقلية بـ"الإبادة الجماعية".

المصدر: "The Hill"