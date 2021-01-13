الاتحاد الأوروبي: نأسف بشدة لإعدام ليزا مونتغمري في الولايات المتحدة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن "أسفه الشديد" إثر تنفيذ السلطات الأمريكية حكم الإعدام بحق ليزا مونتغمري، المدانة بقتل امرأة حامل سنة 2004.

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "لقد طلب الاتحاد منح حكم أخف لليزا مونتغمري مع مراعاة القانون الدولي والمعايير الدنيا المقبولة دوليا والتي يجب احترامها فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها بتنفيذ عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي في الأيام الأخيرة للإدارة الحالية".

وتابع: "منذ استئناف عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي في يوليو 2020، بعد توقف دام 17 عاما، شهدنا عددا كبيرا من عمليات الإعدام"، مؤكدا معارضة بروكسل لعقوبة الإعدام التي تعتبر "غير متوافقة مع كرامة الإنسان والحق في الحياة لأنها تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة وليس لها تأثير رادع مثبت".

ومونتغمري هي أول امرأة ينفذ بحقها حكم الإعدام على المستوى الفدرالي الأمريكي منذ نحو 70 سنة.

المصدر: "لوفيغارو"