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أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون

أخبار العالم

أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون، فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبه".

وفي تصريح له، قال أردوغان: "شركات التواصل الاجتماعي لم تنفذ تقريبا أيا من قرارات المحاكم التركية، بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب والعنف".

وأضاف: "مثلما لا نسمح بتواجد الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية للإرهاب في العالم الافتراضي".

وتابع: "لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا".

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المصدر: "الأناضول"

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