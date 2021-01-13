القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي يحذر "الإرهابيين المحليين من شن مزيد من الهجمات"

حذر القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، جيفري روزن، "الإرهابيين المحليين من شن المزيد من الهجمات بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة".

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وتأتي تصريحات روزن، بعد أن هاجم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وحث القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، في تسجيل مصور صدر الليلة الماضية، الناس على الإبلاغ عن أي معلومات عن هجمات محتملة أو تهديدات أخرى قبل تنصيب بايدن يوم 20 يناير، في حين يستعد مسؤولو إنفاذ القانون الاتحاديون لمواجهة المزيد من العنف المحتمل مع التخطيط لتنظيم احتجاجات أخرى.

وقال روزن: "أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في العنف أو التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر: لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة" بما في ذلك "محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة".

وتم استدعاء 15 ألفا من قوات الحرس الوطني، بعضهم مسلحون، إلى واشنطن العاصمة لتأمين المدينة قبل تنصيب بايدن مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونغرس واتخاذ إجراءات أمنية أخرى.

المصدر: رويترز