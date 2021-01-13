مقتل جندي من بعثة الأمم المتحدة برصاص متمردين قرب عاصمة إفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أفراد بعثتها لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى قتل، اليوم الأربعاء، في اشتباك مع متمردين بضواحي العاصمة بانغي.

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وأوضح متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) أن "القبعات الزرقاء" صدت هجوم المتمردين بالتعاون مع القوات الحكومية، لكن جنديا روانديا من قوات حفظ السلام قتل خلال الاشتباك.

من جهته، قال وزير الداخلية في إفريقيا الوسطى إن مسلحي "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" المتمردة حاولوا، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على مركزين أمنيين على طريق يقود إلى بانغي لكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف. فيما أكد المتحدث باسم قوات البعثة الأممية، عبد العزيز فال، قيام المتمردين بأول محاولة لهم، منذ بداية الشهر الجاري، بمهاجمة العاصمة، مضيفا أن تعزيزات عسكرية تم إرسالها إلى منطقة المواجهات.

وفي 18 ديسمبر، أعلنت الجماعات المتمردة الرئيسة الناشطة في البلاد عن تشكيل "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، من أجل منع إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في 27 ديسمبر. لكن مقاومة الجيش الحكومي المدعوم من "القبعات الزرقاء" والقوات الدولية المتحالفة أفشلت خطط المتمردين لمحاصرة بانغي وبسط سيطرتهم على أكبر مدن البلاد، الأمر الذي سمح بإجراء الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي، فوستين أركانج تواديرا. وأعلنت قيادة "تحالف الوطنيين" عن عدم اعترافها بنتائج الاقتراع وعزمها مواصلة القتال ضد الحكومة.

المصدر: تاس