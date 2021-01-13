جونسون يعلن إطلاق مراكز تطعيم ضد كورونا تعمل على مدار الساعة كل أيام الأسبوع

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستطلق مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي كلمة أمام مجلس العموم، أكد جونسون "أننا سنقوم بإطلاق مراكز تلقيح 24/7 بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "لدينا شبكة ضخمة تعمل على تقديم اللقاحات وهي مكونة من 233 مستشفى و1000 عيادة طبيب عام و200 صيدلية و 50 مركزا للتحصين الشامل".

وأضاف: "الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا قيد المراجعة المستمرة"، وقال إنه "لا يستبعد فرض المزيد من القيود.. بدأنا نرى نتائج الإجراءات المتخذة ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا الضرر الناجم عن الإغلاق على الصحة العقلية للناس والوظائف وسبل العيش".

يذكر أن بريطانيا سجلت يوم أمس الثلاثاء قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بـ1243 حالة، حيث ارتفع هذا المؤشر أكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات يوم الاثنين.

المصدر: "الغارديان" + RT