إسرائيل.. اعتقالات خلال احتجاجات في مدينة عربية على زيارة نتنياهو

أفادت مراسلة RT بأن مدينة الناصرة، إحدى أكبر المدن الفلسطينية في إسرائيل، شهدت اليوم الأربعاء احتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن 200-300 شخص شاركوا في المظاهرة، فيما أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى اعتقال عشرة من المحتجين على الأقل من قبل أجهزة الأمن.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن بين المعتقلين ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية في الكنيست، وهم مطانس شحادة وسندس صالح وهبة يزبك، لافتة إلى أن احتجازهم يمثل انتهاكا لحصانتهم البرلمانية.



وعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام الذي أعرب أمس عن دعمه لرئيس الحكومة.

ودان زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة على حسابه في "تويتر" زيارة نتنياهو إلى الناصرة، متهما إياه بمحاولة تأجيج الانقسام بين عرب الداخل.

المصدر: RT+وسائل إعلام عبرية