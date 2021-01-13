إيران تعلن تسيير دوريات في البحر الأحمر لحماية سفنها التجارية

قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن سفنا تجارية إيرانية تعرضت لبعض الهجمات المحدودة خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف باقري في تصريحات له اليوم الأربعاء بأن البحر الأحمر سيكون ضمن مناطق الدوريات الإيرانية البحرية، مؤكدا على أنهم سيضمنون الأمن الكامل للسفن والأساطيل النفطية والتجارية في البحار.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، عرضت إيران أكبر سفينة عسكرية في تاريخها، وهي حاملة المروحيات "مكران".

وأفاد المكتب الإعلامي للقوات البحرية الإيرانية، بأنها ستستلم اليوم الأربعاء حاملة المروحيات "مكران" وفرقاطة "زره" الصاروخية، لتشارك السفينتان في تدريبات "اقتدار" الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعد أن خضعتا لاختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبة والبعيدة.

على صعيد آخر، انطلقت مناورات "اقتدار99" البحرية للجيش الإيراني، في سواحل الخليج والمحيط الهندي، بمشاركة مختلف الوحدات البحرية وبحضور اللواء باقري واللواء موسوي، قائد الجيش وقائد القوات البحرية الاستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT