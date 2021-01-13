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مناورات مشتركة لقبرص واليونان والولايات المتحدة في جزيرة كريت

أخبار العالم

مناورات مشتركة لقبرص واليونان والولايات المتحدة في جزيرة كريت
صورة تعبيرية أرشيفية
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تجري القوات الخاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في المنطقة البحرية قبالة القاعدة البحرية في خليج سودا بجزيرة كريت، بجنوب اليونان.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، تم تصميم التدريبات الثلاثية لتعزيز التعاون بين قوات البلدان الثلاثة، وتم التخطيط لهذه التدريبات من قبل هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني.

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وتجدر الإشارة إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجريتا عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط "بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا"، على حد تعبير صحيفة "زمان" التركية. وعقدت أثينا اتفاقية تعاون عسكري مع تل أبيب على مدى 20 عاما بقيمة 1,68 مليار دولار.

المصدر: ekathimerini.com

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