إصابة الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس بـ"كوفيد-19"

أكدت وسائل إعلام بوليفية تشخيص إصابة الرئيس السابق للبلاد، إيفو موراليس، بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إذاعة Radio Kawsachun Coca (التي يقدم موراليس برنامجا أسبوعيا فيها) على صفحتها في "فيسبوك" بيانا صدر أمس الثلاثاء، ورد فيه أن نتائج آخر فحص لتشخيص كورونا خضع له الرئيس السابق جاءت إيجابية (أي مصاب).

وذكر البيان أن حالة موراليس الصحية مستقرة، وهو يخضع للرعاية الطبية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإذاعة التي نشرت الخبر تابعة لتحالف منتجي كوكا الذي يترأسه موراليس في منطقة كوتشابامبا، وهي تعد معقلا سياسيا له.

ويأتي ذلك على الرغم من نفي موراليس في وقت سابق من الأسبوع الجاري نفيا قاطعا صحة الأنباء عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، رغم إقراره بأنه يعاني من السعال.

المصدر: RT + RTVE + نوفوستي