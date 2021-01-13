إقليم صيني يعلن "حالة الطوارئ" الصحية

أعلنت السلطات في إقليم "هيلونغجيانغ" بشمال شرق الصين، اليوم الأربعاء، "حالة الطوارئ" الصحية، بهدف القضاء على عدد محدود من الإصابات بفيروس كورونا.

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ودعت سلطات هذا الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 37 مليون نسمة، المواطنين، إلى عدم مغادرته إلا للضرورة القصوى، وإلغاء المؤتمرات والتجمعات، كما تم إغلاق مراكز الترفيه في عدة مدن بالإقليم، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وتأتي هذه التدابير بعد رصد 28 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم في الإقليم، بينها 12 حالة من دون عوارض، بينما تم تسجيل 3 حالات إصابة بنفس الفيروس ضمن "هاربين"، عاصمة الإقليم، التي تستضيف مهرجانا شهيرا لمنحوتات الثلج يجتذب أعدادا كبيرة من السياح.

كما أشارت السلطات الصينية إلى أنها ستغلق مدنا صغيرة أخرى قرب مدينة "سويهوا" في هذا الإقليم، أو ستفرض عليها قيود تنقل، حيث تم إغلاق هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5.2 مليون نسمة، بعد تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، و45 حالة إصابة بهذا الفيروس من دون عوارض، ضمنها.

المصدر: "فرانس برس"