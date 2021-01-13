روحاني: العالم يشهد ظاهرة نادرة!

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "العالم يشهد ظاهرة نادرة، تتمثل بسقوط مستبد في الولايات المتحدة الأمريكية".

إقرأ المزيد

وقال روحاني: "سقوط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دليل على أن التنمر، والعنصرية، وانتهاك القانون، لن تكون محمودة العواقب"، لافتا إلى أن "من يواجه السقوط اليوم، هو ذاته من سعى إلى إسقاط النظام الإيراني خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "ترامب تسبب بخسائر كبيرة للشعب الأمريكي، وهيبة أمريكا، والثقة بها ستستغرق سنوات لتعود كما كانت عليه قبل ترامب"، ذاكرا أن "لا أحد كان يعتقد أن ترامب سيثير الفوضى داخل أمريكا، وضد الديمقراطية".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "ما تشهده طهران في أمريكا، ليس نهاية إدارة أمريكية، بل نهاية سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية على إيران"، مؤكدا أن "كل ما عانت منه إيران خلال السنوات الأربع الماضية، كان جراء الحرب الاقتصادية، والجرائم، والعقوبات الأمريكية".

كما شدد روحاني على أن "العقوبات الأمريكية أثرت على الحياة الاقتصادية، لكنها لم تخضع إيران"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تعلم جيدا أن سياسة الضغوط القصوى فشلت، ولا يمكن أن تستمر".

وأكمل قائلا: "شعبنا تحمل الكثير من المشكلات، لكنه لم يركع للضغوط الأمريكية، ونحن واثقون من أننا سنشهد نتيجة صمودنا ومقاومتنا خلال الشهور المقبلة".

المصدر: RT