وزير الصحة الألماني: لا نستطيع رفع القيود المفروضة لاحتواء كورونا نهاية يناير

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الأربعاء إن بلاده لن تستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا في بداية فبراير القادم.

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وأضاف سبان في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية، أن هناك حاجة للحد من الاختلاط لشهرين إضافيين أو ثلاثة أشهر.

في حين أبلغت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق المشرعين في حزبها المحافظ أنها تتوقع أن يستمر الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى بداية شهر أبريل القادم.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية نقلت عن ميركل قولها: "إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه عشرة أضعاف عدد الإصابات بحلول عيد الفصح. نحتاج من ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة".

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى في ألمانيا تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: رويترز