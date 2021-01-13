"فاينانشيال تايمز": بايدن يعلن اسم قيصر آسيا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيعين كورت كامبل، الخبير في السياسة الخارجية، في منصب "قيصر آسيا".

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ووفقا لما نقلت وكالة "رويترز" عن "فاينانشيال تايمز"، سيعلن بايدن قريبا عن عن هذا التعيين، حيث سيتولى "قيصر آسيا" تنسيق سياسة واشنطن في آسيا، عبر الوكالات الفيدرالية.

وفي سلسلة التعيينات، اقترح المرشح الديمقراطي المنتخب للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، تعيين ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة في موسكو سابقا، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، حسبما أفاد موقع فريق بايدن الانتقالي.

المصدر: "رويترز" + "فاينانشيال تايمز" + RT + إنترفاكس + نوفوستي