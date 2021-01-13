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إندونيسيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح صيني

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إندونيسيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح صيني
Reuters Agus Suparto
الرئيس الإندونينسي جوكو ويدودو
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تلقى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، أول جرعة من لقاح "كورونا فاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، معلنا عن بدء حملة التطعيم في البلاد.

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ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإندونيسية عن برنامج لتطعيم 181.5 مليون مواطن في البلاد، التي تعتبر رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ضد فيروس كورونا.

وسمحت وكالة الأغذية والدواء الإندونيسية، الاثنين الماضي، باستخدام لقاح صيني ضد كورونا، ابتكرته الشركة الصينية "سينوفاك بيوتيك"، لتصبح إندونيسيا أول بلد خارج الصين يعتمد هذا اللقاح.

كما سبق قرار التبني الإندونيسي للقاح الصيني "كورونا فاك"، الذي تسلمت جاكارتا 3 ملايين جرعة منه، في انتظار 122,5 مليون جرعة أخرى، إعطاء "مجلس العلماء المسلمين"، الهيئة الدينية الأعلى في البلاد، الضوء الأخضر، يوم الجمعة الماضي، لاعتماد هذا اللقاح من وجهة النظر الشرعية، لعدم تضمنه مواد محرمة شرعا.

المصدر: "رويترز" + "فرانس 24"

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