بعض المشاركين في اقتحام الكابيتول قد تطالهم عقوبة السجن لمدة 20 عاما

أعلن القائم بأعمال المدعي الفيدرالي الأمريكي، مايكل شيروين، أن بعض التهم المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.

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وقال شيروين بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء :"بعض التهم تخضع لنصوص خطيرة، وعقوبتها تصل إلى السجن 20 عاما".

وأشار القائم بأعمال المدعي الفيدرالي الأمريكي إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد يبحثون عن المشاركين في الهجوم الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، والتي قد تحمل علامات على التواطؤ.

ويركز القانمون على القانون أيضا على القضايا المتعلقة بالأسلحة، وقد وعد شيروين بالعثور على أولئك الذين وضعوا العبوات الناسفة، وقال بهذا الشأن: "إذا دخلت المنطقة (الكابيتول) أو وضعت عبوة ناسفة، فسوف يعثرون عليك".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت الأنباء بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح أكثر من 160 قضية جنائية بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، فيما لم يستبعد شيروين إن يصل عدد مثل هذه القضايا قريبا إلى عدة مئات.

المصدر: iz.ru