"FBI" ينشر صورا جديدة للمشتبه به بوضع عبوات ناسفة في واشنطن

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" صورا جديدة للمشتبه به بوضع عبوات ناسفة في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي خلال أعمال الشغب في الكابيتول.

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ويعتقد أن القنابل قد وضعت، أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في نفس الوقت تقريبا الذي اقتحم فيه مثيري الشغب مبنى الكابيتول ، مما أدى إلى اشتباكات دامية بين أنصار دونالد ترامب وشرطة الكابيتول، وعرقلة التصديق الرسمي على أصوات الهيئة الانتخابية.

وتم تقديم مكافأة قدرها 50000 دولار لأي معلومات تؤدي إلى واضع القنابل المشتبه به.

ومن غير الواضح حاليا ما إذا كانت الصور التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي تظهر فردا واحدا، أو أكثر من شخص يرتدون ملابس مماثلة.

ونشر "FBI" صورة الأسبوع الماضي تظهر شخصا يرتدي قميصا رماديا، وغطاء رأس وقناعا أبيض يخفي وجهه. كما كان يرتدي قفازات داكنة وحذاء رياضيا وبنطلونا داكن اللون وحقيبة ظهر داكنة.

وتم تكبير الصور لإظهار المزيد من التفاصيل عن حقيبة الظهر والحذاء الذي يرتديه الشخص الموجود في الصورة.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي على "تويتر" صورة جديدة، وطلب من أي شخص قد يتعرف على الملابس أن يتواصل معه.

المصدر: ديلي ميل