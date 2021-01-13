نحو 20 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين يمكن أن يدعموا عزل ترامب

ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن حوالي 20 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين يعتزمون دعم محاكمة الرئيس الأمريكي الجمهوري أيضا، دونالد ترامب.

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وفقا لأحد المتحدثين مع هذه القناة الإخبارية الأمريكية، يتراوح عدد أعضاء حزب ترامب المستعدين لدعم إجراءات عزله بين 10 و 25.

وكان ثلاثة أعضاء جمهوريين في الكونغرس قد أعلنوا في وقت سابق ​​عن دعمهم لعزل الرئيس الأمريكي الحالي. ومن بين هؤلاء جون كاتكو من ولاية نيويورك، وليز تشيني من وايومنغ، وآدم كينزينجر من إلينوي.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس كان صرّح في وقت سابق بأنه يعارض إقالة ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لفشله في تولي منصب الرئيس. وعبر عن هذا الموقف في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب بالكونغرس، نانسي بيلوسي.

ونشر مجلس النواب الأمريكي في 11 يناير، نص قرار لعزل ترامب، حيث رأى واضعو الوثيقة أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة سيظل يشكل تهديدا للأمن القومي والديمقراطية ودستور البلاد، بناء على أفعاله يوم الاضطرابات بالقرب من الكونغرس.

وفي 7 يناير صدق الكونغرس الأمريكي على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وتم الإجراء على خلفية الاضطرابات في واشنطن، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم شرطي.

وعلى خلفية أحداث واشنطن، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 160 قضية جنائية، وقد تصل عقوبة بعض التهم المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

المصدر: iz.ru