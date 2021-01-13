مجلس النواب الأمريكي سيناقش المساءلة الثانية لترامب الأربعاء

سيبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وتمكنت لجنة القواعد من تحديد معايير المناقشة والتصويت اللاحق خلال جلسة استماع في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

هذا وقد عارض نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، طلب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: رويترز