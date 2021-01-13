 
مباشر
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يدعو بينس لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي سيناقش المساءلة الثانية لترامب الأربعاء

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي سيناقش المساءلة الثانية لترامب الأربعاء
Reuters Erin Scott
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjm6

سيبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وتمكنت لجنة القواعد من تحديد معايير المناقشة والتصويت اللاحق خلال جلسة استماع في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

هذا وقد عارض نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، طلب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا