البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الثلاثاء، عن تسجيلها حوالي 64 ألف إصابة و1100 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين.

إقرأ المزيد

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 64025، ليصل العدد الإجمالي إلى 8195637 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية في 9 يناير 62290 حالة، وفي 10 يناير 29792، وفي 11 يناير 25822.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1110 وفيات ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 204690 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 9 يناير 1171 حالة، وفي10 يناير 469، وفي 11 يناير 480.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات