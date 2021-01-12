 
مباشر
عاجل
مصادر لـRT: سماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية

الادعاء الأمريكي يتحدث عن قنابل جديدة بمؤقتات عثر عليها يوم اقتحام الكونغرس

أخبار العالم

الادعاء الأمريكي يتحدث عن قنابل جديدة بمؤقتات عثر عليها يوم اقتحام الكونغرس
Reuters
القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjl9

أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين أنه تم العثور على قنابل محلية الصنع مزودة بأجهزة توقيت، بالقرب من مبنى الكابيتول أثناء اقتحامه في السادس من يناير الحالي.

وقال شيروين في تصريح: إن "القنبلتين اللتين عثر عليهما بالقرب من مبنى الكابيتول يوم أعمال الشغب، كانت مزودة بأجهزة توقيت ومجهزة بصواعق"، مضيفا: "لا نعرف لماذا لم تنفجر، لكن نحن نحقق في ذلك".

ولفت إلى أنه "تم تعطيل القنبلتين من قبل شرطة الكابيتول بدعم من الأجهزة المختصة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفادت في السادس من يناير الحالي، بأنه تم العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في أثناء اقتحام مبنى كابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون آنذاك، أنه "تم العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع في المبنى.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل تقديم معلومات عن مشتبه بهم متهمون بوضع عبوات ناسفة في واشنطن.

كما وأعلن رئيس شرطة واشنطن، روبرت كونتي، في السابع من يناير، أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى كابيتول.

المصدر: "نوفوستي" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا