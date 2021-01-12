زعيم الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي يدعو إلى منع مقتحمي الكابيتول من السفر

دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إلى منع أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن من السفر، "لما يمثلون من تهديد للأمن القومي".

وقال شومر في تصريح: "على المسؤولين الأمريكيين أن يضعوا المقتحمين على قائمة حظر سفر اتحادية".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لدعاة التمرد هؤلاء باستقلال طائرة والتسبب في مزيد من العنف والدمار".

يذكر أن مجموعة من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير الحالي، في محاولة لمنع الكونغرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 50 عنصرا في أجهزة الأمن أصيبوا بجروح متباينة جراء الاضطرابات في الكابيتول، بينما تم اعتقال 68 شخصا من مقتحمي الكونغرس، من بينهم 60 رجلا و8 نساء.

المصدر: "رويترز"