واشنطن تعلن إلغاء رحلة بومبيو إلى أوروبا هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن إلغاء جميع رحلات الوزارة، بما في ذلك رحلة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى بروكسل.

وأضافت في بيان: "نتوقع قريبا خطة من الإدارة القادمة تحدد المسؤولين الذين سيظلون في مناصبهم مؤقتا حتى تكتمل عملية موافقة مجلس الشيوخ على المسؤولين الجدد. ونتيجة لذلك، تقرر إلغاء جميع الرحلات المخطط لها هذا الأسبوع، بما في ذلك رحلة وزير الخارجية إلى أوروبا".

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل هذا الأسبوع لمقابلة قادة حلف شمال الأطلسي.

المصدر: "رويترز"