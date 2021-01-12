إيران: اتهام واشنطن لطهران بدعم تنظيم القاعدة "استعراض متطرف"

اعتبرت إيران أن اتهام واشنطن لطهران بدعم تنظيم القاعدة "استعراض متطرف"، مشيرة إلى أنه "لن يروي تعطش أمريكا وإدمانها على العقوبات وتأجيج التوتر".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اتهام (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو لطهران بدعم القاعدة استعراض متطرف لن يروي تعطش أمريكا وإدمانها على العقوبات وتأجيج التوتر".

وأضافت أن "تكرار الاتهامات وإظهار وثائق مزورة تحت عنوان إفشاء بومبيو لمعلومات سرية في الأسبوع المتبقي من حكم إدارة (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب دليل على اليأس والعجز وفشل سياسة الضغط الأقصى على إيران".

وأكدت وزارة الخارجية، أن "الاعتماد على هذا النوع من الحيل والادعاءات القديمة التي لا أساس لها لا يمكن أن يساعد في المسار الخطأ للنظام الإرهابي الأمريكي وترميم الصورة المشوهة لمسؤوليه".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "سعى بومبيو سابقا إلى إيجاد علاقة مصطنعة بين إيران والقاعدة خلال فترة عمله كمدير لوكالة المخابرات الأمريكية، كمحاولة للابتزاز وبث الدعاية الكاذبة مقابل البترودولار، لكي يخلي المسؤولية عن حلفاء أمريكا في دعم القاعدة وهجمات 11 سبتمبر".

عمر هواش

المصدر: RT