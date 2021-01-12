 
مباشر

روحاني: عقوبات واشنطن "ظلم" ونأمل بإلغائها قبل رحيل حكومة ترامب

أخبار العالم

روحاني: عقوبات واشنطن
Reuters AS
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjjn

أفاد مراسل RT بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صرح اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأمريكية "عمل ظالم"، وأن طهران "تأمل بإلغائها قبل انتهاء عمل الحكومة الحالية".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من قادة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من قادة "القاعدة" وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية

وأضاف روحاني أن "منطق إيران هو الالتزام مقابل الالتزام والإجراءات العملية مقابل الإجراءات العملية".

وجاءت تصريحات روحاني بعد اجتماع مع رئيس البرلمان ورئيس القضاء الإيراني.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية ذكر في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا