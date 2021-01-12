بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بـ1243 حالة، حيث ارتفع هذا المؤشر أكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45533، ليصل إلى مستوى 3164051 حالة.

وبلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في بريطانيا يوم 8 يناير 68053 حالة، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937، وفي 10 يناير إلى 54940، وفي 11 يناير إلى 46169.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1243 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 83203 متوفين.

وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوم 8 يناير مستوى 1325 حالة في حصيلة قياسية، لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035 وفي 10 يناير إلى 563، وفي 11 يناير 529.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ومع ذلك رصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

المصدر: RT