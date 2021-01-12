الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال راع لبناني اخترق الحدود

قال الجيش الإسرائيلي إن عناصره ألقت القبض على راع لبناني بزعم أنه اخترق الحدود بشكل مقصود، مؤكدا أن اللبناني "ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله".

وأوضح الجيش في بيان أنه "تم إلقاء القبض على الراعي في منطقة جبل روس، بعد أن تم نصب كمين للراعي الذي اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق"، مشددا على "أننا لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

وقال إن "الراعي اللبناني ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع منظمة حزب الله".

وكانت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أفادت بأن "دورية تابعة للعدو الاسرائيلي أقدمت في الرابعة من عصر اليوم على خطف الراعي اللبناني ح.ز، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة".

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"