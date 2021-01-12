مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يعتقل رجلا على علاقة بأعمال الشغب في الكابيتول

أكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد المشتبه بعلاقتهم بأعمال الشغب التي حصلت في واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز" فإن المتحدث قال إن عناصر من الـFBI، اعتقلوا في نيويورك آرون موستوفسكي، لعلاقته بحصار أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، لينضم إلى قائمة طويلة من المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات.

يذكر أن مجموعة من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير في محاولة لمنع الكونغرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 50 عنصرا في أجهزة الأمن أصيبوا بجروح متباينة جراء الاضطرابات في الكابيتول، بينما تم اعتقال 68 شخصا من مقتحمي الكونغرس، من بينهم 60 رجلا و8 نساء.

المصدر: "رويترز" + RT