الأرجنتين.. وفاة رجل أجبر قضائيا على أخذ علاج غير مثبت الفعالية ضد كورونا

أجبر قاض أرجنتيني عيادة خاصة على إعطاء ثاني أكسيد الكلور، الذي يستخدم كمطهر قوي، لمريض فيروس كورونا مما أدى إلى وفاته، في قضية وصفها الأطباء بأنها "فضيحة".

وبحسب المعلومات تقدم إبن زوجة المريض بطلب إلى المحكمة لتقديم العلاج لوالده بعد أن توفيت والدته إثر إصابته بفيروس كورونا، ووافق القاضي على الطلب في نفس اليوم وأمر عيادة Otamendi y Miroli في بوينس آيرس بإعطاء المادة، التي وصفها طبيب المريض، كونها ستمنع تدهور حالة المريض الصحية

واستأنفت العيادة الحكم دون جدوى وأعطت الرجل العلاج الموصوف، مؤكدة أنها لن تتحمل مسؤولية أي نتيجة سلبية.

وأكد محامي الأسرة أن المريض، رجل يبلغ من العمر 92 عاما كان في حالة حرجة إثر إصابته بالفيروس.

وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالات أخرى من أن ثاني أكسيد الكلور، الذي يوصف بأنه "علاج معجزة" عبر الإنترنت، يمكن أن يكون خطيرا على صحة الإنسان إذا تم تناوله.

المصدر: "cbsnews"