طهران تدين قرار واشنطن إعادة إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة إعادة إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مؤكدة تضامن طهران مع كوبا في "مقاومة الاستكبار العالمي".

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واستنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة "بشدة" قرار الحكومة الأمريكية، لافتا إلى "تضامن جمهورية إيران الإسلامية مع تطلعات الحكومة والشعب الكوبيين لمقاومة الاستكبار العالمي".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الإثنين عن إعادة كوبا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، متهمة إياها بدعم قادة جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة اليسارية الناشطة في كولومبيا.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قد تعيد النظر في هذا القرار، لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: RT