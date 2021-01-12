بايدن: يمكننا إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح إذا ما وقفنا معا

توجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى المواطنين الأمريكيين مؤكدا أن إنقاذ "عدد لا يحصى من الأرواح" أمر ممكن في حال وقف الجميع مع بعضهم البعض.

وفي تغريدة عبر "تويتر" دعا بايدن الأمريكيين إلى ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، مضيفا أنه "يمكننا إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح إذا وقفنا معا".

I urge every American to:



- Wear a mask

- Stay socially distanced

- Avoid large indoor gatherings



We can save countless lives if we step up together. — Joe Biden (@JoeBiden) January 12, 2021

وكان بايدن قد تلقى يوم أمس الإثنين، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا: "وضع الفيروس سيسوء قبل أن يعود للتحسن".

المصدر: RT