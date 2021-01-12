تركيا.. القبض على عنصر من "داعش" متورط في تفجيرين إرهابيين

قبضت قوات الأمن التركية، على عنصر من تنظيم "داعش" متورط بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري "السلطان أحمد" و"سوروج" في مدينتي اسطنبول وشانلي أورفة جنوبي البلاد عامي 2015 و 2016.

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وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيان، أن مديرية الأمن في ولاية شانلي أورفة، وبتنسيق مع الاستخبارات التركية، نفذت عملية أمنية للكشف عن أنشطة تنظيم "داعش" ومنعها.

وأضافت الداخلية "أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي "عزو خلف سليمان العقال" المتورط مع الإرهابي "ماهر العقال" المكنى بأبو براء، والمسؤول عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية، بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري "السلطان أحمد" و"سوروج".

وأشارت الداخلية التركية إلى "أن سليمان العقال قام بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري السلطان أحمد وسوروج، و نقلها من الخارج إلى تركيا، فضلا عن تقديمه الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم".

واعترف سليمان العقال، بقيامه بإصلاح المركبات التي يستخدمها "داعش" في عملياته التفجيرية وتحميل المتفجرات عليها، مضيفا أنه انضم إلى صفوف التنظيم في 2014.

وتفجير ميدان السلطان أحمد باسطنبول كان انتحاريا ووقع في 12 يناير 2016 وأسفر عن مقتل 10 ألمان، إضافة إلى منفذ الهجوم، وأصيب 16 آخرون بجروح 14 منهم أجانب.

أما تفجير قضاء سروج بولاية شانلي أورفة فكان بسيارة مفخخة ووقع في 20 يوليو 2015، وأسفر عن 33 شخصا وجرح 86 آخرين.

المصدر: الأناضول