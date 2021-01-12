رئيس الوزراء اليونان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد شهادة تطعيم رقمية موحدة بعد أخذ اللقاح

اقترح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على الاتحاد الأوروبي اعتماد شهادة تطعيم رقمية موحدة لمتلقي اللقاح لضمان حرية الحركة، آملا في اعتماد ذلك قبل بدء الموسم السياحي.

وتم توزيع رسالة ميتسوتاكيس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مفوضة الصحة وسلامة الغذاء.

وجاء في الرسالة: "كما تعلمون جيدا، نحن ندخل مرحلة حرجة بشكل خاص في الكفاح من أجل تقليل التكاليف والخسائر البشرية والاقتصادية لوباء COVID. ستكون الأشهر القادمة حاسمة لضمان التطعيم الجماعي للمواطنين الأوروبيين، وتقليل معدلات الإصابة بالمرض، وإرساء الأساس للعودة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في عام 2021. وفي ضوء ذلك ، فإن ضمان استئناف حرية تنقل الأشخاص في أقرب وقت ممكن بين الدول الأعضاء والدول الأخرى يمثل أولوية أساسية بالنسبة لنا جميعا".

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان أدخلت إجراءات لتسهيل حرية تنقل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد COVID-19.

ولفت إلى أن " الخطوة الرئيسية في هذا الاتجاه هي إنشاء شهادة تؤكد التطعيم الناجح لشخص ما.. وستستخدم عند سفر الأشخاص وتنقلاتهم عبر جميع وسائل النقل: الجوية والبحرية والسكك الحديدية".

واعتبر ميتسوتاكيس أنه "أمرا ضروريا" أن يتخذ الاتحاد الأوروبي هذا النهج المشترك لمثل هذه الشهادة. وكتب رئيس الوزراء: "أتوقع إعطاء الزخم اللازم في هذا الاتجاه ، وبالتالي يجري إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى جميع زملائي الأوروبيين".

وجاء في رسالة ميتسوتاكيس أيضا: " إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن شهادة التطعيم واستخدامها، فيمكن طرح هذه القضية على المحافل الدولية ذات الصلة، مما يساهم في استئناف حرية الحركة حول العالم، وهو الأساس لعودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وأكد ميتسوتاكيس: "بالنسبة لدول مثل اليونان، التي تعتمد على السياحة، من المهم للغاية حل هذه المشكلة قبل بدء موسم الصيف".

المصدر: نوفوستي