أردوغان يتهم الناتو بترك بلاده تواجه الإرهاب وحدها

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتهمه بترك تركيا وحدها في مواجهة الأرهاب، دون أن يقدم المساهمة الكافية لذلك.

وقال الرئيس التركي في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "أمن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يبدأ على حدودنا الشرقية. لم نرفض أبدا التعاون في إطار حلف الناتو في الحرب ضد الإرهاب"، وتساءل أردوغان:"لماذا تركتنا دول الناتو وشأننا في مكافحة الإرهاب؟ مَن، باستثناء تركيا، يحارب الدولة الإسلامية (داعش)".

كما اتهم أردوغان الولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية لـ"وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي