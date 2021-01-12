إندونيسيا تعلن انتشال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

قال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، فجر تري روهادي، إن السلطات انتشلت أحد الصندوقين الأسودين لطائرة شركة "سريويجايا إير" التي تحطمت في بحر جاوة السبت الماضي.

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وأضاف المتحدث باسم البحرية الإندونيسية لـ"رويترز" أنه جرى نقل الصندوق إلى ميناء جاكرتا.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية في وقت سابق صندوقا بلاستيكيا أبيض اللون يضم الصندوق الأسود على متن زورق سريع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصندوق الذي استخرج خاصا بتسجيلات بيانات رحلات الطائرة أم أنه مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-500" وعلى متنها 62 شخصا في بحر جاوة يوم السبت الماضي، بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عثر على مزيد من الأشلاء البشرية في موقع التحطم، إضافة إلى متعلقات شخصية مثل محافظ بها بطاقات هوية.

وكانت الطائرة في رحلة داخلية إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو، التي تقع على بعد نحو 740 كيلومترا من جاكرتا، قبل أن تختفي من شاشات الرادار.

وهذا ثاني حادث كبير لطائرة في إندونيسيا منذ تحطم طائرة شركة "ليون إير" وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس" في عام 2018، والذي أودى بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم، وتحطمت تلك الطائرة أيضا في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا.

المصدر: رويترز