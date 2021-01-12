إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز النصف مليون

تجاوزت إسرائيل عتبة النصف مليون مصاب بفيروس كورونا، منذ تفشي الوباء فيها، بعد تشخيص 7570 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس الليلة الماضية.

إقرأ المزيد

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 504269 حالة، بينها 3704 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

ويبلغ حاليا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا في إسرائيل 74639.

هذا وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن 1854055 إسرائيليا.

المصدر: RT