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إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز النصف مليون

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إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز النصف مليون
Reuters RONEN ZVULUN
مرضى وأطباء في غرفة مستشفى إيخيلوفبتل أبيب
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تجاوزت إسرائيل عتبة النصف مليون مصاب بفيروس كورونا، منذ تفشي الوباء فيها، بعد تشخيص 7570 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس الليلة الماضية.

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وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 504269 حالة، بينها 3704 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

ويبلغ حاليا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا في إسرائيل 74639.

هذا وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن 1854055 إسرائيليا.

المصدر: RT

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