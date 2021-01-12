الخارجية الروسية تعلق على سحب واشنطن قواتها من أفغانستان

تعليقا على مواصلة اواشنطن خفض عدد قواتها في أفغانستان، قالت وزارة الخارجية الروسية إن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعدل عن هذا القرار، واستبعدت أن يحدث ذلك تغييرا جذريا.

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سحب مزيد من قواتها المنتشرة في أفغانستان، على الرغم من حظر الكونغرس هذا الإجراء.

وفي نوفمبر الماضي، قرر الرئيس الحالي دونالد ترامب خفض عدد الوحدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي، مع موعد انسحاب نهائي حتى 15 يناير 2021.

وبعد بدء الإجراء، تمكن الكونغرس من تجاوز فيتو ترامب بشأن اعتماد ميزانية الدفاع، والتي منعت الجيش تلقائيا من استخدام الأموال المخصصة للسنتين الماليتين 2020 و2021 لسداد تكاليف خفض عدد القوات الأمريكية إلى أقل من 4000 فرد، حتى يقدم القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلير "تقييما شاملا للمخاطر وتبعات سحب القوات الأمريكية".

هذا ويمثل سحب البنتاغون قواته وامتثاله لأمر الرئيس الحالي، مخالفة للقانون الأمريكي.

المصدر: نوفوستي