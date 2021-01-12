 
مباشر

الطاقة الذرية الإيرانية: سننتج 120 كلغ من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%

أخبار العالم

الطاقة الذرية الإيرانية: سننتج 120 كلغ من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%
Reuters Heinz-Peter Bader
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjfl

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن طهران "ستنتج 120 كيلوغراما من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%، في غضون ثمانية أشهر".

إقرأ المزيد
إيران: نصدر
إيران: نصدر "الماء الثقيل" إلى 8 دول في العالم

وقال  كمالوندي: "يمكننا إعادة تأهيل مفاعل أراك السابق للماء الثقيل بغضون شهرين ونصف"، مشيرا إلى أنه "لا أحد في العالم اليوم، يعتقد أن إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي".

ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق، إلى أن بلاده "تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلا عن تصديره إلى 8 دول في العالم".

المصدر: RT + "إرنا"

                                                                      

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا