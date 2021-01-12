الطاقة الذرية الإيرانية: سننتج 120 كلغ من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن طهران "ستنتج 120 كيلوغراما من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%، في غضون ثمانية أشهر".

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وقال كمالوندي: "يمكننا إعادة تأهيل مفاعل أراك السابق للماء الثقيل بغضون شهرين ونصف"، مشيرا إلى أنه "لا أحد في العالم اليوم، يعتقد أن إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي".

ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق، إلى أن بلاده "تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلا عن تصديره إلى 8 دول في العالم".

المصدر: RT + "إرنا"