روسيا.. تزويد الأرجنتين بـ15 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شتينين، إن تزويد الأرجنتين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، والذي بدأ في نهاية ديسمبر، سيستمر في الفترة من يناير إلى مارس.

وأضاف شتينين في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتين تسعى لتطعيم ما مجموعه 15 مليون شخص.

وبدأت التطعيم باللقاح الروسي في الأرجنتين في نهاية ديسمبر، وتم تسليم 300 ألف جرعة حتى الآن، ومن المقرر تزويدها بـ5 ملايين جرعة أخرى في يناير، وبأكثر من 14 مليونا في فبراير.

وكانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع عقدا تجاريا لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكيا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وسجلت كل من الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا، والجزائر وفلسطين اللقاح الروسي لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي