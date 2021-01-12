بلومبيرغ تضع تصنيفا للدول العشر الأكثر نشاطا في التطعيم ضد كورونا والإمارات في مرتبة متقدمة

وضعت وكالة بلومبيرغ تصنيفا للدول العشر الأولى من حيث عدد التطعيمات ضد كورونا ، وحلت روسيا في هذا التصنيف في المرتبة السادسة، والإمارات في الخامسة.

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وشملت القائمة الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والإمارات وروسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا، فيما سجلت النسبة الأكبر من الذين تلقوا التطعيم في الإمارات وإسرائيل.

أظهر هذا التصنيف تساوي عدد المطعمين في الولايات المتجدة والصين اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية بعدد 9 ملايين شخص ملقح، فيما وضعت روسيا في المرتبة السادسة، مع الإشارة إلى أن العدد المسجل فيها يعود إلى يوم 2 يناير، في حين أن إحصاءات الدول الأخرى تراوجت بين 9 إلى 11 يناير.

المصدر: وكالة بلومبيرغ