السويد تعلن تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد كورونا في البلاد

قالت هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، إن السويد لقحت نحو 80 ألف شخص ضد فيروس كورونا، منذ أن بدأت برنامجها بهذا الشأن الشهر الماضي.

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وقالت الهيئة في بيان: " لم تبلغ أي منطقة في السويد عن وجود مشاكل جراء عمليات التطعيم".

وأظهرت بيانات للهيئة "أن السويد تلقت حوالي 160 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" بحلول العاشر من يناير الجاري، وتم تطعيم نصف هذه الكمية للمواطنيين".

ومنحت السويد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، الأولوية لتلقي اللقاح ضد كورونا للمقيمين في دور رعاية المسنين، والموظفين العاملين في تلك المرافق وعائلاتهم، وذلك خلال المرحلة الأولى من عملية التطعيم التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي.

وستشمل المرحلة التالية من التطعيم في السويد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في فبراير المقبل.

المصدر: رويترز