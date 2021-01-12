التحقيق يطال قضاة في بيرو اتهموا سوروس وغيتس وروكفلر بالتورط في تخليق كورونا!

طال التحقيق في بيرو قضاة كانوا قد تطرقوا، في مجرى حيثيات قرار بتمديد حبس أحد المتهمين، إلى جائحة كورونا، واتهموا بها غيتس وسوروس وروكفلر.

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ولم تمر هذه التهمة غير العادية من دون انتباه من قبل وسائل الإعلام واللجنة التأديبية المختصة.

وكانت محكمة الاستئناف في مقاطعتي تشينشا وبيسكو في منطقة إيكا الجنوبية في بيرو اتهمت هذه "النخب الإجرامية المهيمنة في العالم" بالتورط في صنع وباء فيروس كورونا المستجد.

وأورد أعضاء المحكمة هذا التأكيد في أحد قراراتهم، ونشرت صحيفة بيرو 21 نسخة منه على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين.

وجاء في نص هذه الوثيقة (القرار): "لا يمكن لأي من حكومات العالم، ولا أي شخص طبيعي أو اعتباري، ولا دفاع المدعى عليه، تأكيد أن الوباء له خاصية قابلة التنبؤ، باستثناء كون صانعوه من بين (مؤلفي) النظام العالمي الجديد، مثل بيل غيتس وسوروس وروكفلر وآخرون، يديرونه ويوجهونه في ظروف شديدة السرية من شركاتهم العالمية التي تبني توقعاتها حتى عام 2030".

وترتبط القضية ذاتها باستئناف الدفاع عن شخص متهم بارتكاب جريمة خطيرة ضد حكم سابق، يقضي بتمديد فترة الاحتجاز الوقائي.

ويرى المحامون أن القضاة انتهكوا بقرارهم حق موكلهم في الحصول على قرار منطقي والحق في الحماية القضائية.

وقال المحامي رينزو رييغا لمحطة إذاعة أر بي بي: "بدلا من الحجج ذات الصلة، قدموا مزاعم بطبيعة مضاربة".

المصدر: تاس