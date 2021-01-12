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نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من صفحته على "تويتر"

أخبار العالم

نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من صفحته على
Reuters
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في حفل توقيع اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض بواشنطن، أرشيف
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أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على موقع "تويتر".

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وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين.

واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت "رويترز" بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس بعد حادث اقتحام أنصاره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

 

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