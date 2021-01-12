نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من صفحته على "تويتر"

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على موقع "تويتر".

إقرأ المزيد

وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين.

واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت "رويترز" بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس بعد حادث اقتحام أنصاره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز