فوز حزب "نور أوتان" الذي يتزعمه الرئيس الكازاخستاني السابق بالانتخابات التشريعية

فاز حزب "نور أوتان"، الذي يتزعمه الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزاربايف، بالانتخابات البرلمانية في البلاد، وحصل على 71.09% من أصوات الناخبين.

وأعلن نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، كونستانتين بيتروف، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية أظهرت حصول حزب "نور أوتان" على 71.09%، كما تجاوز عتبة الـ7% حزب "آك جول" الذي تحصل على نسبة 10.95%، و"الحزب الشعبي الكازاخستاني" الذي تحصل على 9.1% من الأصوات.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية بلغت 63.25%.

المصدر: نوفوستي