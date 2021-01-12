 
مباشر

واشنطن تدعو السفير الروسي لحضور حفل تنصيب بايدن

أخبار العالم

واشنطن تدعو السفير الروسي لحضور حفل تنصيب بايدن
Reuters Ken Cedeno
البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjdg

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، إن الولايات المتحدة دعت ممثلي روسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير الجاري.

وأكدت السفارة الروسية في واشنطن أنه "من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء".

وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام  أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.

وترددت أنباء في البداية عن أنه سيتم حضور أعضاء الكونغرس فقط، ولكل عضو الحق في استدعاء ضيف واحد، أي ما مجموعه حوالي 1100 شخص.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا