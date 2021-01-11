"رويترز": القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي سيستقيل من منصبه

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، سيتنحى عن منصبه.

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وأضاف أن وولف أبلغ موظفيه يوم الاثنين أنه سيتنحى، ليصبح أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يستقيل بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

يذكر أن ترامب سحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي بشكل دائم الأسبوع الماضي، وقال وولف حينها إنه سيتنحى على الفور.

المصدر: "رويترز"