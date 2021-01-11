 
مباشر

"رويترز": القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي سيستقيل من منصبه

أخبار العالم

Reuters RAF LIM/KV
القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjcn

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، سيتنحى عن منصبه.

إقرأ المزيد
ترامب يسحب ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد دعوته للرئيس إلى إدانة اقتحام الكونغرس
ترامب يسحب ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد دعوته للرئيس إلى إدانة اقتحام الكونغرس

وأضاف أن وولف أبلغ موظفيه يوم الاثنين أنه سيتنحى، ليصبح أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يستقيل بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

يذكر أن ترامب سحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي بشكل دائم الأسبوع الماضي، وقال وولف حينها إنه سيتنحى على الفور.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا