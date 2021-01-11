فنزويلا تسلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج بسبب "التدخل" في شؤونها

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن تسليم مذكرة احتجاج للسفير البريطاني في البلاد بسبب "التدخل في الشؤون الداخلية" لفنزويلا، حسب بيان للخارجية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية خورخي أرياسا سلم المذكرة "تنديدا بسياسة التدخلات البريطانية تجاه فنزويلا".

#EnVideo 📹 | Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza entrega Nota de protesta al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Andrew Soper en rechazo a la política intervencionista e injerencista hacia la República Bolivariana de Venezuela.#FlexibilizaciónSegurapic.twitter.com/gsNFSmsqGX — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) January 11, 2021

وأوضح أرياسا أن تسليم المذكرة تم على خلفية ورود المعلومات حول تمويل بريطانيا لمنظمات ووسائل إعلام في فنزويلا دون إبلاغ سلطات البلاد بذلك.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق عن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في فنزويلا الشهر الماضي وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، ودعت لندن سلطات فنزويلا "لاستعادة الديمقراطية".

وتستمر كذلك المرافعات القضائية المتعلقة برفض بنك انجلترا تسليم الذهب الفنزويلي الموجود لديه للحكومة الفنزويلية.

المصدر: "نوفوستي"