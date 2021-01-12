باريس توافق على تحويل شارع الشانزليزيه إلى "حديقة استثنائية"

أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو، أن عملية تجديد شارع الشانزليزيه بقيمة 250 مليون يورو ستمضي قدما، على الرغم من أن ذلك لن يحدث قبل أن تستضيف باريس الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.

وقالت هيدالغو إن الخطة التي كشف النقاب عنها عام 2019 ستحول نحو 2 كلم من الشارع الواقع في وسط باريس إلى "حديقة استثنائية".

وتقوم لجنة الشانزليزيه بحملة لإعادة تصميم الشارع ومحيطه منذ عام 2018، وقد فقد الشارع الأسطوري رونقه خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقال جان نويل رينهارت رئيس اللجنة عام 2019: "غالبا ما يطلق عليه أجمل طريق في العالم، لكن أولئك الذين يعملون هنا كل يوم ليسوا متأكدين من ذلك على الإطلاق".

وأضاف رينهارت أن "الشانزليزيه لديه المزيد من الزوار والشركات ذات الأسماء الكبيرة التي تتنافس على افتتاح الأماكن فيه، لكن بالنسبة للفرنسيين يبدو الشارع كأنه مهترئ".

وتشمل الخطط أيضا إعادة تصميم Place de la Concorde الشهير، وهو أكبر مكان في باريس في الطرف الجنوبي الشرقي من الشارع، والذي وصفه مجلس المدينة بأنه "أولوية البلدية". ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك قبل الألعاب الأولمبية، والهدف هو تحويل شارع الشانزليزيه بحلول عام 2030.

وتقول هيدالغو إن المشروع هو واحد من عدة مشاريع تهدف إلى إجراء تغييرات في المدينة، قبل وبعد عام 2024، بما في ذلك تحويل المنطقة المحيطة ببرج إيفل إلى "حديقة استثنائية في قلب باريس".

المصدر: "الغارديان"